Новую профессию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Липецкой области освоили почти 2,2 тысячи человек. 80% из них уже трудоустроены по востребованным специальностям. Вчера дипломы получили ещё 22 человека, которые прошли обучение по программе: «Психология профессиональной деятельности». Документы вручили заместитель главы региона Александр Ильин и начальник областного управления социальной политики Ольга Белоглазова.

«По количеству переобучившихся в рамках нацпроекта наш регион является одним из лидеров в стране, – отметил Александр Ильин. – В современном мире меняется востребованность определённых профессий и мы стараемся соответствовать требованиям времени и трудоустраивать людей на должности с достойной оплатой труда».

Федеральными операторами переобучения стали три образовательные организации: РАНХиГС, Томский государственный университет и «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». На выбор – около 300 специальностей: от водителя погрузчика до IT-специалиста. Обучение длилось от 72 до 506 часов. Формат разный, в том числе дистанционный. По целому ряду компетенций были доступны курсы для людей без образования. Они смогли освоить профессию с нуля.

Программы обучения и переобучения размещены в открытом доступе платформе Портала «Работа в России». Для подачи заявки необходимо лишь иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг. Помощь в подаче заявки на обучение могут оказать в любом центре занятости населения нашего региона. По всем программам набор слушателей возобновится в 2022 году.

Стать участниками программы могут ищущие работу граждане, в том числе обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, граждане старше 50-ти лет, граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.