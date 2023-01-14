Производство продукции кролиководства в 2022 году в Липецкой области выросло на 6% и составило 1,4 тысячи тонн. Регион входит в число регионов-лидеров в этом сегменте животноводства, сообщает областное управление сельского хозяйства.

В регионе производством мяса кролика в промышленных масштабах занимается единственная компания, находящаяся в Хлевенском районе. Это одно из крупнейших в Черноземье предприятий по производству продукции кролиководства, где есть свой убойный цех и цех полуфабрикатов. Кролиководческий комплекс запустился четыре года назад. По итогам прошлого года на предприятии было произведено 1,4 тысячи тонн мяса кролика в живом весе. Компания имеет статус племенного хозяйства и получает государственную поддержку из областного и федерального бюджетов.

В России в 2022 году производство продукции кролиководства увеличилось на 4% по сравнению с показателем за 2021 год. Всего было получено 10 тысяч тонн. По данным Союза кролиководов, за пять лет количество новых предприятий в этом сегменте выросло на 18%. При этом расширился ассортимент как свежей охлажденной продукции, так и продуктов глубокой переработки.

«Региональное животноводство сегодня показывает превосходные результаты. Растут объёмы производства, строятся новые животноводческие комплексы. Запланирована реализация новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, которые дадут людям рабочие места с достойной заработной платой», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.