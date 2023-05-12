Одна липецкая корова в среднем даёт более 25 килограммов молока в сутки. По этому показателю Липецкая область входит в топ-10 регионов в Российской Федерации. В целом в стране, по данным Минсельхоза России, средний надой молока от одной коровы за сутки составляет 21,6 килограмма, что на 1,5 килограмма больше, чем годом ранее.

В Липецкой области больше всего от одной коровы за сутки получают в Добровском районе – 31,2 килограмма молока. Также свыше 30 килограммов в сутки дают коровы в Долгоруковском и Задонском районах.

«Сельское хозяйство Липецкой области часто отмечается рекордами по урожайности, производительности, внедрению передовых методик. А все потому, что наши аграрии внимательно следят за новейшими разработками и технологиями и применяют их на практике», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.