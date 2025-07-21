Липецкая область в десятке лучших регионов России по качеству государственных услуг

Липецкая область подтвердила статус одного из лидеров в сфере предоставления государственных услуг, заняв восьмое место в рейтинге Аналитического центра при Правительстве РФ. Эксперты высоко оценили работу региона по систематизации услуг на основе принципа «жизненные ситуации», что сделало их получение максимально простым и удобным для жителей и бизнеса.

В рамках федерального проекта «Государство для людей» в регионе активно развиваются сервисы, основанные на реальных запросах граждан. Так, одной из ключевых инициатив стало упрощение процедуры предоставления земельных участков. Специальный «Цифровой помощник в сфере имущественных и земельных услуг» теперь доступен через чат-бот «Робот Макс» на портале Госуслуг. Это решение позволяет всего за три шага подобрать и оформить нужную услугу: пройти короткий опрос, подать заявление онлайн и получить готовое решение в электронном виде.

Сервис помогает не только гражданам, но и предпринимателям. С помощью интерактивных инструкций можно узнать о льготах при получении земельного участка, критериях для масштабных инвестиционных проектов, инструментах поиска свободного участка или изменения его разрешённого использования. Все эти решения созданы на основе обратной связи от жителей региона, что делает услуги по-настоящему удобными и востребованными.

Ознакомиться с сервисами Липецкой области можно на портале Госуслуг или на специальной странице проекта. Федеральный проект «Государство для людей», запущенный в 2021 году, меняет формат взаимодействия между государством, гражданами и бизнесом. Его главная цель – повышение качества жизни через клиентоцентричный подход и доверие к государственным сервисам.

«Правительство региона продолжает совершенствовать сервисы, опираясь на запросы жителей, чтобы каждый – будь то предприниматель, фермер или молодая семья – мог легко и быстро решать свои повседневные вопросы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.