Липецкая область в лидерах по внедрению Регионального экспортного стандарта 3.0

Липецкая область вошла в десятку лучших субъектов Российской Федерации по внедрению Регионального экспортного стандарта 3.0, заняв седьмое место в Российской Федерации и третье место в ЦФО, сообщает министерство промышленности, инвестиций и науки региона со ссылкой на Российский экспортный центр. Это свидетельствует о высоком качестве системной работы по созданию благоприятных условий для развития несырьевого неэнергетического экспорта в Липецкой области.

Высокая оценка дана на основе данных объективного онлайн-мониторинга РЭЦ в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Вхождение в топ-10 — это результат последовательных усилий правительства Липецкой области, регионального Центра поддержки экспорта и самих липецких предпринимателей, которые активно осваивают зарубежные рынки.

Региональный экспортный стандарт 3.0 включает 15 ключевых инструментов поддержки — от стратегического планирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры и продвижения продукции за рубежом. Липецкая область планомерно внедряет эти механизмы, чтобы создать для бизнеса единые и прозрачные правила, раскрыть экспортный потенциал региона и внести вклад в достижение национальной цели — увеличение несырьевого экспорта к 2030 году.

«Система поддержки предприятий-экспортеров в Липецкой области безусловно будет совершенствоваться с учетом реалий времени. Умение осваивать внешние рынки и удерживаться на них – это история не просто про каналы сбыта продукции, но и про соответствие стандартам качества», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.