Липецкая область входит в число регионов-лидеров реализации национального проекта «Производительность труда», который курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Промежуточные итоги рейтинга за 2022 год среди 55 субъектов-участников нацпроекта подвело Минэкономразвития страны. В группу лидеров попали семь субъектов, набравших одинаковое количество баллов. Всего в «зеленую зону» вошли 40 регионов, в среднюю группу – 21, отстающих субъектов нет.

Рейтинг составлен совместно с АНО «Федеральный центр компетенций». Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Также оценивались охват предприятий мероприятиями по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская дисциплина и другие показатели. На рейтинг также влияло информирование граждан и бизнесменов о роли национального проекта, использование региональных мер поддержки. Итоговый рейтинг за 2022 год будет подготовлен в конце года после получения данных о росте производительности труда на предприятиях по расчетам Федеральной налоговой службы.

«Повысить производительность – значит, сократить лишние операции, оптимизировать производственный процесс, выявить ошибки, тормозящие работу предприятия. Радует, что липецкие предприятия осознают выгоду от участия в нацпроекте и присоединяются к нему», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области Региональный центр компетенций существует с 2019 года. За эти годы РЦК региона вошел в тройку лучших среди аналогичных центров Российской Федерации. В Липецкой области к нацпроекту подключились 76 предприятий, из них 38 – при содействии РЦК. В этих компаниях выработка продукции в среднем увеличилась на 89,8%. Уровень объемов незавершенного производства снизился на 36%. Время протекания процессов сократилось на 38%. В совокупности 696 сотрудников прошли обучение.