Липецкая область — в лидерах рейтинга проектных офисов в стране

Липецкая область вошла в число лучших территорий федерального рейтинга взаимодействия проектных офисов с федеральными органами власти по итогам III квартала 2026 года. Регион получил высший балл за качество и скорость работы.

Как отметили в министерстве экономического развития Липецкой области, за цифрами рейтинга стоят реальные объекты и помощь людям. Региональный проектный офис координирует 12 национальных проектов, благодаря которым в области строят школы и медицинские учреждения, возводят новое жилье и инженерные сети, закупают медицинское оборудование и лекарства, ремонтируют дороги, обновляют общественный транспорт, благоустраивают парки и скверы, расчищают реки и рекультивируют свалки, оказывают поддержку семьям, малому бизнесу и аграриям.

«Высокая оценка федерального центра — это результат ежедневной и слаженной работы всей региональной команды. Проектный офис, профильные ведомства и муниципалитеты действуют как единый механизм. Продолжим работать в таком же темпе, чтобы каждое решение по нацпроектам доходило до людей и улучшало качество жизни в городах и сёлах Липецкой области», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.