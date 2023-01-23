Липецкая область – в лидерах страны по скорости обработки заявлений на получение единого социального пособия. Об этом на еженедельном оперативном совещании рассказала губернатору его заместитель Ольга Белоглазова. С января 2023 года единое пособие ввели по всей стране. Оно объединяет несколько выплат на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет, а также выплаты для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности.

Как рассказала Ольга Белоглазова, вопросы у людей разные. Например, какой размер выплаты, чей доход учитывается, куда обращаться за единым пособием. Чаще всего липчане интересуются, выгодно ли переходить на единое пособие или оставаться на прежних до конца срока назначения. Это зависит от многих условий. Каждому индивидуально помогают разобраться в своей ситуации.

«С начала года специалисты собрали уже 18 тысяч обращений, 90% из них отработали. Сейчас в день принимают около 400 заявлений. На все вопросы жителей отвечают операторы горячей линии и ЕДС. Также реагируем на обращения в социальных сетях», – сообщила Ольга Белоглазова.

Почти 50 тысяч семей Липецкой области смогут получать ежемесячные выплаты. Как отмечают в управлении социальной политики, пособия на всех детей до 17 лет можно оформить по одному заявлению и по единым правилам. Максимальный размер выплат для беременных женщин вырос до 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособных (сейчас максимум – 50%). Также пособие на второго ребёнка до 3 лет можно получать из бюджета (сейчас только из средств маткапитала). На каждого ребёнка до трех лет одновременно можно получать две выплаты: и единое пособие, и пособие из маткапитала. Подать заявление на получение единого пособия можно через портал госуслуг, ссылка – https://www.gosuslugi.ru/10630/1/form. Однако прежде чем подавать заявление, необходимо подумать, когда лучше это сделать. И проконсультироваться со специалистами.

«Мы развиваем социальную сферу, упрощаем бюрократические процедуры. Необходимо продолжать эту работу, активнее взаимодействовать с людьми, отвечать на все вопросы и разъяснять все ситуации», – отметил Игорь Артамонов.