Липецкая область в лидерах в стране по социальной газификации

Липецкая область вошла в топ-5 в России по социальной газификации. Об этом доложил вице-премьер Александр Новак Президенту РФ Владимиру Путину. В списке также Пензенская, Тамбовская области, Чеченская Республика и Республика Мордовия.

«Догазификация осуществляется не только по заявкам граждан. Превентивно создается техническая возможность для подключения. Когда газопровод прокладывается вдоль улиц в близости от домовладений. И гражданин, даже если не подал заявку, в будущем может подать заявку и получить доступ к газу в считанные дни», – подчеркнул Александр Новак.

Всего за пять лет в Липецкой области принято 12 тысяч заявок на социальную газификацию от населения. Подключено 10,8 тысячи домовладений. Также газ по заявкам проводят в СНТ и в объекты соцсферы. К 2030 году в планах подключение 14 250 домовладений. Важно отметить, что бесплатная газификация осуществляется до границ участка. На подключение самого дома можно воспользоваться региональной субсидией. Ее предоставляют льготным категориям – таких больше десятка. Размер субсидии в Липецкой области – до 130 тысяч рублей. Этой суммой можно покрыть расходы на приобретение газового оборудования и работы в границах участка домовладения.

«Процесс газификации идет постоянно, потому что в регионе продолжают строиться новые объекты – жилье, производства, соцучрежедния. Инфраструктура и обеспечение ресурсами прорабатывается еще на этапе проектирования территорий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.