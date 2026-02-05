Липецкая область в лидерах в стране по урожайности многих сельхозкультур

Успехи липецких аграриев были озвучены на Всероссийском агрономическом совещании в Москве. Министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова отметила, что у региона в этом году очень достойный урожай. По плодам и ягодам, кукурузе на зерно, сое и масличным – рекорды.

«Первые в стране по урожайности картофеля и плодово-ягодной продукции, третьи – по урожайности сои, четвертые – по урожайности кукурузы на зерно и в топ-10 по урожайности пшеницы. Такие данные были озвучены на совещании», – сообщила Екатерина Маркова.

Всего в Липецкой области в 2025 году собрано 5,3 млн тонн сахарной свёклы, 4 млн тонн зерновых и зернобобовых, почти 1 млн тонн масличных, 469 тыс. тонн картофеля и 156 тыс. тонн плодов и ягод. Урожайность пшеницы с одного гектара по итогам прошлого года составила 50,5 центнера, кукурузы на зерно – 92,8 центнера, сои – 25,3 центнера, картофеля – 433,4 центнера, плодов и ягод – 571,1 центнера.

«Хорошие результаты – итог комплексного подхода. Это и грамотное управление, и обеспеченность техникой, трудовыми ресурсами, удобрениями, и хорошие семена, и, самое главное, неравнодушие липецких тружеников, их трудолюбие, усердие, чувство ответственности за то, чтобы земля и урожай были в порядке», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.