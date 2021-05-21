Опыт Липецкой области вошёл в сборник лучших муниципальных практик России по итогам 2020 года. В него включены победители Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», который проходит среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений. Липецкая область единственная в стране по итогам 2020 года попала в число лидеров в обеих категориях в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Среди победителей – Липецк и Поддубровский сельсовет Усманского района.

В номинациях конкурса определены 30 победителей. Среди городских округов и поселений, Липецк обогнали только Когалым и Салехард. Поддубровский сельсовет Усманского района Липецкой области замыкает тройку лидеров среди сельских поселений после Оренбургской и Пензенской областей.

Липецк отмечен, как муниципалитет, грамотно работающий с инвесторами, которые реализуют социально значимые проекты. В областном центре успешно работает «Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка». Благодаря совместной работе муниципального образования и бизнеса в рамках концессионных соглашений построен новый спортивный зал для занятий мини-футболом, создана студия для обучения танцам, реконструирован объект социально-оздоровительного назначения, сформирован полигон для захоронения твёрдых бытовых отходов. Общий объём внебюджетных инвестиций в реализацию данных проектов составил порядка 60 млн рублей.

Поддубровский сельсовет Усманского района отличился сформированной уникальной системой взаимовыгодного сотрудничества крупных сельхозпроизводителей и жителей. Экономическим блоком администрации поселения разработано и внедрено «коробочное решение» системы соцконтрактов по производству садовой земляники. Малообеспеченные жители регистрируются в качестве самозанятых, подают заявки на субсидирование затрат в объеме 250 тысяч рублей, необходимых для выращивания садовой земляники (закупка инвентаря, посадочного материала, удобрений) и получают гарантированный сбыт выращенной продукции местному сельхозпроизводителю – ООО «Фрагария». «От работы органов местного самоуправления зависит качество жизни населения. Сегодня в области многое делается для решения актуальных вопросов и роста благосостояния жителей. В ряде населённых пунктов достигнуты замечательные показатели. Но у нас ещё много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке», – отмечает Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Его цель – выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта. В этом году количество лауреатов по каждой из номинаций увеличили с трёх до пяти, а общее количество победителей достигнет 50. Дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений составят от 10 млн до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году – 1 млрд рублей. Помимо дотаций лауреаты получают дипломы Правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик.