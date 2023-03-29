Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по итогам мониторинга эффективности реализации молодёжной политики в 2022 году. Субъекты оценивались по числу проживающих в них молодых людей. Было выделено три блока – группа X (более 500 тысяч человек), группа Y (от 200 тысяч до 500 тысяч человек), группа Z (менее 200 тысяч человек). Липецкая область вошла в топ-10 в группе Y.

Мониторинг формируется на основе оценки выполнения ключевых показателей эффективности, чек-листа реализации молодёжной политики в субъектах Российской Федерации, участия в проектах и программах Росмолодёжи и партнёрских организаций. Рейтинг выстраивается в зависимости от количества баллов, полученных по результатам оценки каждой из трёх частей мониторинга и помогает определить точки роста в реализации молодёжной политики.

В 2022 году в Липецкой области была проделана значительная работа по реализации молодёжной политики. Впервые регион стал площадкой проведения Окружного форума добровольцев и собрал около 300 участников волонтёрской деятельности из Центрального Федерального округа и новых территорий России. Кроме того, Липецкая область смогла выиграть федеральную субсидию на развитие инфраструктуры молодёжной политики в размере 233 млн рублей в рамках конкурса «Регион для молодых». Более 19 млн рублей на реализацию проектных идей смогла привлечь и молодёжь, которая принимала участие в грантовых конкурсах, всероссийской форумной кампании и других проектах от Росмолодёжи.

Неоднократно на всероссийском уровне отмечали и работу липецких волонтёров. В рамках мониторинга эффективности ресурсный центр добровольчества Липецкой области одним из лучших в Центральном федеральном округе и Российской Федерации. Так, в 2022 году на территории нашего региона было реализовано свыше 1200 добровольческих акций и мероприятий, в которых приняли участие более 160 тысяч человек, а липецкие волонтёры одними из первых встретили вынужденных переселенцев из Донбасса и начали помогать семьям мобилизованных военнослужащих.

«Молодёжь Липецкой области ярко заявляет о себе на всероссийском уровне, готова побеждать. Мы видим стремление молодых людей делать родной регион лучше и поддерживаем перспективные инициативы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.