Липецкая область улучшила уровень инвестиционной привлекательности до А-2, что означает очень высокий, и вошла в топ-15 субъектов РФ по этому показателю. Оценку провело агентство «Эксперт РА» на основе анализа 67 показателей в различных категориях: инфраструктура, экономика, социальная сфера, финансовые ресурсы, состояние окружающей среды.

Регион также повысил свои показатели по уровню информационной доступности и прозрачности. Это имеет значение, поскольку инвестору важно легко, быстро и качественно получить сведения по имеющимся в регионе мерам поддержки и состоянию инфраструктуры. Созданию комфортных условий для инвесторов в регионе уделяется повышенное внимание. Развитая промышленная инфраструктура включает особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Липецк», которая является одной из лучших ОЭЗ России, а также промышленные кластеры и индустриальные парки. ОЭЗ «Липецк» по итогам 2022 года в рейтинге инвестиционной привлекательности заняла первое место в России. На текущий момент регион расширяет ОЭЗ «Липецк», это будет третий участок в ее составе.

Благодаря развитой инфраструктуре, в том числе сетей автомобильных и железных дорог, торговых площадей, системе пассажирского транспорта, информационно-коммуникационной инфраструктуре, социальным учреждениям Липецкая область вошла в топ-10 и по интегральной оценке инфраструктурных ресурсов. Регион активно работает по ESG-повестке. В сентябре этого года он повысил уровень устойчивого развития до рейтинга А. Регион с 2018 года Липецкая область успешно идёт по пути устойчивого развития на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и качества управления. Агентство присудило региону первое место по интегральной оценке состояния окружающей среды. Эксперты отмечают, что одним из движущих факторов инвестиционной привлекательности является качественная окружающая среда, и уделяют все большее внимания ответственному инвестированию компаний.

«Инвестиционная привлекательность – важная составляющая экономического процветания территории. Причем это понятие включает совокупность факторов, также оказывающих положительное влияние на развитие социальной сферы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.