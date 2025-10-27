Липецкая область — в топ-15 страны по продуктивности дойного стада

За первые девять месяцев 2025 года в крупных и средних сельхозорганизациях Липецкой области в среднем получили 7473 килограмма молока от одной коровы. Это на 400 килограммов больше, чем за тот же период 2024 года, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Средний надой молока от одной коровы за сутки в целом по стране составляет порядка 23 килограммов. В Липецкой области получают около 26 килограммов молока в расчёте на одну корову. Лидеры – Тербунский и Долгоруковский районы, где средний надой молока от одной коровы за сутки превышает 30 килограммов.

С января по сентябрь 2025 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 262,6 тысячи тонн. Почти на 7% больше, чем годом ранее. А в сельхозорганизациях, в том числе благодаря совершенствованию кормовой базы и повышению генетического потенциала животных, этот показатель вырос более чем на 9%, отметили вы минсельхозе Липецкой области.

«Это результат системной работы наших аграриев, инвестиций в современные технологии и планомерной селекционной работы. Мы и дальше будем создавать условия для наращивания производства высококачественной продукции», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.