Аналитики Фонда развития гражданского общества составили рейтинг регионов России по показателю отношения средней заработной платы к стоимости «потребительской корзины» на основании данных Росстата по итогам 2020 года.

В топ-30 рейтинга российских субъектов с точки зрения средней заработной платы и прожиточного минимума вошла Липецкая область. Индекс «благополучия» составил – 2,58, обеспечив региону 25 место.

Согласно полученным данным, жители Липецкой области в среднем зарабатывают более 38 тыс. рублей в месяц. При этом прожиточный минимум в регионе составляет 14,7 тыс. рублей.

Всего в список вошли 37 из 85 российских регионов.

Справка

Критерий данного рейтинга определяется как отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины (минимальной стоимости жизни). Этот показатель можно условно обозначить индексом социального благополучия.

Стоимость потребительской корзины для каждого субъекта РФ определяется Росстатом ежемесячно по данным оперативной статистической отчетности.

Чем выше отношение средней заработной платы по региону к стоимости минимального потребительского набора, тем выше позиция в данном рейтинге.