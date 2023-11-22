Липецкая область в октябре снова вошла в тройку лидеров по минимальной стоимости потребительской корзины в ЦФО. Регион стабильно в течение года занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Белгородской области с разницей в 16 рублей 90 копеек. По данным Росстата, в октябре стоимость минимального набора продуктов питания в Липецкой области составила 4738 рублей 64 копейки, что ниже среднероссийского показателя на 994 рубля 25 копеек, а по ЦФО – на 1156 рублей и 91 копейку.

В список социально-значимых продуктов питания входит 24 наименования. В результате анализа установлено, что в Белгородской области стоимость ниже лишь по шести наименованиям. При этом оставшиеся 18 позиций социально-значимых продуктов питания в Липецкой области дешевле.

«Большинство продуктов, реализуемых в липецких магазинах, местного производства. Качество их проверено многочисленными экспертизами и подтверждено победами в конкурсах. Также липецкую продукцию можно приобрести в других регионах, поскольку предприятия пищепрома по многим позициям производят продукции в разы больше, чем необходимо для внутреннего потребления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.