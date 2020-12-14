Липецкая область вернула статус региона-донора

Благодаря успешной работе экономического блока Липецкая область вновь стала регионом-донором. Регион по расчёту Минфина России в 2021 году имеет уровень расчетной бюджетной обеспеченности (РБО) – 1,004.

РБО выше 1 означает, что уровень развития и структуры экономики, налоговый потенциал региона генерирует доходы бюджета, позволяющие осуществлять расходы на предоставление государственных и муниципальных услуг в объёме, превышающем среднероссийский уровень. Причём в этом показателе учтены структура населения, социально-экономические, географические, климатические и другие объективные факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления бюджетных услуг.

Липецкая область имела расчётную бюджетную обеспеченность свыше 1 до 2011 года. С 2012 по 2019 годы этот показатель был в диапазоне от 0,863 до 0,958, в связи с чем регион получал из федерального бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.