Заместитель губернатора Константин Востриков выступил на круглом столе «Комплексная программа модернизации ЖКХ. С чего начать?» в рамках проходящего в Липецке регионального форума «Сообщество», организованного Общественной палатой РФ. Модератором площадки был заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Анатолий Старостин, участники – представители Государственной Думы РФ профильных ведомств Правительства Липецкой области и других организаций сферы ЖКХ.

Константин Востриков рассказал, что инфраструктура водоснабжения региона включает в себя 7,7 тысяч км сетей и 2200 источников, система теплоснабжения – две тысячи км сетей и 1691 источник теплоснабжения, система водоотведения – 1,5 тысячи км сетей и 22 очистных сооружения. С 2020 года инвестиции в сферы ЖКХ в регионе выросли, в первую очередь за счет привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Большое внимание уделяется программе обновления сетей и систем коммунальной инфраструктуры. Так, в регионе завершается модернизация очистных сооружений в селе Тербуны, в ближайшее время стартуют подобные работы на очистных в Задонске.

«Вопросы качества очистки сточных вод остаются в центре внимания органов власти. Строительство новых очистных сооружений, которые соответствуют требованиям безопасности и качества, а также снижения негативного воздействия объектов водоотведения на окружающую среду, в Задонске было необходимо. Будем предпринимать необходимые меры, чтобы подобные комплексы появлялись и в других городах области», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

«Липецкая область использует все источники финансирования модернизации коммунальных сетей – нацпроекты, инфраструктурное меню, государственно-частное партнёрство. Кроме того, регион готов к реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, а также новых программ, в числе которых оздоровление Дона», -отметило Константин Востриков.

Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ольга Сердюк и заместитель директора департамента стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Марсель Гиниятуллин отметили Липецкую область в числе лидеров реализации программ по модернизации сферы ЖКХ. Также они оценили комплексный подход в реализации нацпроектов и госпрограмм, который реализуется на территории региона и который отмечают сами жители. Например, в Ельце ведется масштабная реконструкция улицы Коммунаров. Одновременно здесь меняют сети и обновляют фасады 16 многоквартирных домов. Ранее подобные работы были проведены на проспекте Победы в Липецке.

Форум «Сообщество» проходил в Липецке 12 и 13 июля. Его главная задача – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.