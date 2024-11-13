Липецкая область сохранила лидирующие позиции в рейтинге регионов РФ по инновационности в агропромышленном комплексе по версии АО «Россельхозбанк» и «Сколково».Рейтинг выпускается второй год и направлен на формирование объективной оценки показателей, влияющих на инновационность регионов в АПК, и выявление факторов содействия росту внедрения инноваций в отрасли.

Эксперты анализировали 16 показателей регионов по трём группам: «Инновации», «Меры поддержки отрасли» и «Производственная деятельность». Ранжирование производилось по максимальному значению рассчитанного агрегированного индекса. Для Липецкой области он составил 53,9%, это четвёртое место в стране. По общему индексу регион уступил лишь Татарстану, Новосибирской и Московской областям. При этом в Липецкой области вклад показателя группы «Инновации» самый высокий в первой десятке рейтинга — 28,4%.

За 2023 год в аграрный сектор региона в виде инвестиций вложено более 37 млрд рублей. Объём государственной поддержки отрасли составил 3,9 млрд рублей.

«Инновации в АПК напрямую влияют на экономику области, обеспечивают стабильность, рост экспорта и поддержку местных производителей. Это новые рабочие места, современная техника, устойчивость сельхозпроизводителей и, в конечном итоге, качественные местные продукты»,— подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.