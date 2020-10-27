Липецкая область входит в десятку регионов с минимальным уровнем безработицы

Липецкая область занимает 10-ю строчку в рейтинге по уровню безработицы в регионах. Как сообщает LipetskMedia со ссылкой на РИА Новости, по итогам лета 2020 года субъектами федерации с самым низким уровнем безработицы – менее 3,5% – стали Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Труднее всего найти работу жителям Чечни, Тывы и Ингушетии – в этих республиках уровень безработицы превышает 20%.

В нашем регионе уровень безработицы составляет 4,3%. Он незначительно увеличился по сравнению с 2019 годом. Среднее время поиска работы в Липецкой области – чуть больше полугода (6,3 месяца).

Расчеты производились по данным Росстата. Уровень безработицы определен как отношение количества безработных (по стандартам МОТ) к численности рабочей силы (занятых и безработных). При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим средним временем поиска работы.

“Содействие занятости населения – один из приоритетов социальной политики администрации Липецкой области”, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. Соседи липчан по Черноземью занимают позиции несколько ниже. Воронежская область – на 12-м месте, Тамбовская – на 17-м, Белгородская – на 24-м.