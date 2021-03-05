Липецкая область подтвердила лидерские позиции в рейтинге регионов России с минимальными инвестиционными рисками в 2020 году, по мнению авторитетного рейтингового агентства RAEX. В этом году регион занял третью строчку после Московской области и Санкт-Петербурга.

При определении рейтинга инвестиционной привлекательности региона учитываются два основных параметра: инвестиционный потенциал и риски. Анализируются статистические данные социальной, криминальной и управленческой сферы за год. По оценке экспертов агентства RAEX, инвестиционные риски по этим направлениям в Липецкой области минимальны и составляют 0,137 баллов.

«Высокие позиции в рейтингах – один из объективных показателей работы власти по созданию благоприятного инвестиционного климата. В лидеры российских регионов с минимальным риском для инвестирования в РФ эксперты включают Липецкую область уже 15 лет», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

RAEX («Эксперт РА») работает в России с 1997 года. Аналитическое исследование «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России» направлено на сравнение преимуществ и недостатков инвестиционного климата субъектов, выработку предложений для дальнейшей деятельности региональных властей по улучшению позиций своих регионов в рейтинге. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России опирается на официальную информацию Росстата и статистику федеральных ведомств: Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД и Минприроды.