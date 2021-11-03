По данным Минсельхоза РФ российские аграрии собрали 1,1 млн тонн плодов, что на 22,2 % больше показателя 2020 года (0,9 млн тонн). Липецкая область входит в число лидеров по этому направлению наряду с Краснодарским краем, Воронежской областью, Кабардино-Балкарской Республикой и Республикой Крым.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом играет применение самых современных технологий», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В текущем году в регионе собрано 64,6 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, в том числе 63,2 тыс тонн яблок, 1,4 тыс тонн ягод и 20 тонн вишни. В 2020 году урожай плодов и ягод в Липецкой области составил 54,6 тыс тонн, сообщает управление сельского хозяйства.

Садоводство является одной из наиболее перспективных и высокотехнологичных подотраслей в сельском хозяйстве. Увеличение объемов производства в первую очередь обеспечивается высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников. За последние 5 лет сельхозтоваропроизводители увеличили площади садов и почти вдвое нарастили товарное производство плодово-ягодной продукции. В текущем году в России будет достигнут очередной рекорд – не менее 1,5 млн тонн плодов и ягод, а в течение ближайших пяти лет этот показатель вырастет до 2,2 млн тонн.