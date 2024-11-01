Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александром Абрамкиным. Стороны обсудили новые проекты. В частности, запуск образовательного проекта Сбера – «Школа 21», где будут готовить высококвалифицированных специалистов для цифровой трансформации региона.

Сбер и Правительство Липецкой области тесно сотрудничают в области развития AI-технологий, повышения финансовой и цифровой грамотности жителей, развития социальной сферы.

Совместная работа помогает улучшать жизнь людей в регионе, предоставляя доступ к удобным финансовым сервисам и передовым технологиям, в том числе на базе искусственного интеллекта. Регион входит в число лидеров по цифровой трансформации. Здесь успешно реализованы пилотные проекты Сбера, например, по внедрению интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения. Логичным продолжением станет открытие «Школы 21», благодаря которой регион получит новые кадры для внедрения современных решений.

«Липецкой области нужны партнеры для обеспечения цифровой трансформации и внедрения умных технологий и сервисов в социально-экономическую жизнь. У нас есть свои успешные проекты цифровизации, которые были высоко оценены на федеральном уровне. Есть профессиональная команда разработчиков. Но для расширения своих возможностей, компетенций, изучения новых технологий мы заинтересованы в партнерстве с передовыми ИТ-компаниями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«С Липецкой областью Сбер выстроил конструктивный диалог и взаимодействие в сфере цифровой трансформации процессов. Но важно, что нас также объединяет следование принципам устойчивого развития. Именно поэтому, говоря о технологиях и инновациях, мы, в первую очередь, заботимся о долгосрочном благополучии людей. В том числе, благодаря внедрению наших образовательных, медицинских сервисов, о которых шла речь в ходе нашей сегодняшней встречи», – прокомментировал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.

В 2023 году Сбер и Липецкая область реализовали несколько инновационных проектов, направленных на цифровую трансформацию различных сфер. Это внедрение ИСУ для регистратуры и врачей.