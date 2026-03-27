Липецкая область внедрила комплексную систему защиты госорганов от кибератак

В рамках реализации стратегии цифровой трансформации и защиты информационной инфраструктуры Правительство Липецкой области внедрило специализированную платформу по повышению уровня киберграмотности персонала Secure-T Awareness Platform (входит в ГК «Солар»). Решение направлено на укрепление кадрового потенциала в сфере информационной безопасности и снижение рисков, связанных с человеческим фактором.

Интеграцию системы обеспечила компания «Региональные Системы Комплексной Безопасности» — ведущий интегратор инновационных решений защиты информации.

В условиях роста числа целевых кибератак защита информационных систем органов государственной власти требует комплексного подхода. По данным «Солара», порядка 65% подобных инцидентов начинаются с фишинговых рассылок, имитирующих официальную переписку. Современные методы социальной инженерии становятся все более изощренными, поэтому для обеспечения надежной защиты инфраструктуры необходимо постоянное совершенствование навыков работы с информационными угрозами.

Внедрение платформы осуществлено в соответствии с требованиями Приказа № 117 ФСТЭК России, регламентирующего проведение мероприятий по обучению в области информационной безопасности. По итогам конкурсных процедур было выбрано решение Secure-T Awareness Platform, зарекомендовавшее себя за пять лет работы на рынке как эффективный инструмент для формирования устойчивых навыков кибербезопасности в организациях различного масштаба.

«Мы последовательно повышаем цифровую зрелость региона, и обеспечение кибербезопасности — один из ключевых приоритетов этой работы. Внедрение платформы Secure-T Awareness Platform позволяет нам выстроить системную защиту информационной инфраструктуры правительства области. Защита данных и непрерывность работы государственных сервисов напрямую влияют на качество жизни наших граждан», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект охватывает широкий круг пользователей информационных систем Правительства Липецкой области. Лицензия на платформу приобретена сроком на один год. Внедренное решение позволяет вывести процесс обучения на системный уровень: автоматизировать сбор статистики, выявлять типичные уязвимости во взаимодействии с внешними каналами связи и оперативно корректировать подходы к защите информации.

«Обеспечение кибербезопасности — это непрерывный процесс, требующий внимания ко всем элементам системы защиты. Инвестиции в развитие компетенций в этой сфере позволяют нам не только выполнять требования законодательства, но и существенно повышать устойчивость всей региональной инфраструктуры к внешним вызовам. Внедрение платформы — важный шаг на пути к соответствию самым высоким стандартам цифровой безопасности», — сообщил министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко.