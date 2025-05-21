Липецкая область внедряет нейросетевые технологии для контроля за электротранспортом

Электросамокаты и питбайки на дорогах Липецкой области будут распознавать «умные» камеры. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Меры приняты из-за несовершеннолетних за рулём этих транспортных средств, нарушающих правила. Есть случаи, когда дети ездят на самокате вдвоём или втроём, а за руль мотоцикла садятся без прав и шлемов.

«Поручил Минцифры разработать и подключить к системам «Безопасный город» и комплексам видеонаблюдения нейросетевой модуль распознавания самокатов и питбайков. Камеры будут фиксировать: пересечение пешеходных переходов на самокате, езду вдвоём и втроём, использование СИМ несовершеннолетними», – пояснил губернатор.

«Умные камеры» для распознавания самокатов и питбайков подключат к системе «Безопасный город». Все данные о нарушениях будут автоматически передаваться в прокатные сервисы для применения штрафных санкций. К примеру, штрафы за перевозку ребёнка на одном самокате со взрослым достигают 100 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется проблеме питбайков. Нейросеть сможет точно определять этот вид транспорта, отслеживать его перемещения и помогать правоохранительным органам в выявлении нарушителей.

«Это не просто «умные камеры» – инструмент, который в реальном времени поможет наводить порядок. Безопасность – и пешеходов, и водителей – должна быть на первом месте», – подытожил губернатор.