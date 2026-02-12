Липецкая область внедряет новый стандарт оценки бизнеса

Липецкий бизнес может получить официальное признание своих социальных и экологических проектов на государственном уровне. Для этого Правительство РФ утвердило Стандарт общественного капитала бизнеса — единый инструмент, который позволяет компаниям измерить и наглядно показать свой реальный вклад в улучшение жизни людей.

«У липецких предпринимателей теперь есть все возможности, чтобы заявить о себе как о социально ответственном бизнесе, получить новые преференции и укрепить доверие партнёров. Стандарт позволит не только оценивать вклад бизнеса в развитие страны, но и формировать культуру ответственного предпринимательства», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для предпринимателей Липецкой области это укрепление репутации и рост доверия со стороны контрагентов, доступ к мерам поддержки и преференциям, привлечение инвестиций через нефинансовые показатели устойчивого развития. При этом минимум бюрократии: стандарт синхронизирован с существующими отчётностями, включая ЭКГ-рейтинг, а для малого и среднего бизнеса предусмотрен упрощённый набор показателей — всего от 23 до 32 вместо 95 для крупных компаний.

Участие в оценке добровольное. Изучить Стандарт и присоединиться к практике ответственного бизнеса можно по ссылке. Подать заявку можно здесь.