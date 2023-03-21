В России дан старт кампании «Билет в будущее – 2023». Он реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и направлен на раннюю профессиональную ориентацию школьников с шестого по одиннадцатый классы.

Всероссийский экспертный совет прошел на площадке форума в Екатеринбурге. В нем приняли участие представители регионального оператора проекта – института развития образования Липецкой области, более 40 ведущих ученых, общественных деятелей, представителей крупнейших российских компаний, федеральных и региональных экспертов в сфере образования со всей страны.

Они обсудили темы профориентационного минимума, который будет внедрен в российских школах уже в этом году. В Липецкой области проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» продолжит свою работу в 2023 году. В 2022 году в проекте «Билет в будущее» в Липецкой области приняли участие 7614 учащихся 6-11 классов 163 педагога, было проведено 696 профориентационных уроков, организовано 280 профессиональных проб, реализовано 46 учебных программ.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что регион должен участвовать во всех перспективных образовательных программах, чтобы дети получали больше возможностей для развития и самореализации.

«Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они – будущее региона», – отмечает Игорь Артамонов.