Липецкая область присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес». Около 200 человек посадили 18 тысяч сеянцев сосны и березы в лесфонде Грязинского района. Активное участие в мероприятии приняли лесники, спасатели, полицейские, студенты и педагоги.

«Леса нуждаются в постоянной заботе и защите. В Липецкой области эта работа ведется довольно успешно. Пожарные, лесничие, биологи, экологи, правоохранители — все следят за тем, чтобы наши леса жили и становились лучше с каждым годом», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Впервые всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Ежегодно к акции присоединяется до 1,5 млн участников, которые за четыре года реализации проекта высадили более 222 млн деревьев. Экологическая инициатива по праву считается одной из крупнейших в России. Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами ее выступают Минприроды России, Рослесхоз, Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса».