Липецкая область улучшила свою позицию, поднявшись со второй строчки декабрьского рейтинга инвестиционной активности регионов, составленного деловым журналом «Инвест-Форсайт». На первом месте рейтинга инвестиционной активности два региона — Липецкая и Тульская области, набравшие одинаковое количество баллов – 96.

Всего в дайджест в январе вошли 15 сообщений. В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Регионы ранжированы в рейтинге по количеству сообщений об инвестиционных проектах.

Одно сообщение было отмечено редакцией как «Лучшая инвестновость дня»:

«В Данковском районе Липецкой области начал работать завод по переработке топинамбура. Топинамбур содержит большое количество инулина. Это пребиотик, который применяют в медицинских препаратах, а также в пищевой промышленности, в частности в детском и диетическом питании. Завод по переработке этой культуры единственный пока во всей России. Основное технологическое оборудование было спроектировано российскими специалистами. Производство полностью безотходное: клубни перерабатывают в пребиотики и фрукто-глюкозу, цветки используют как пищевую добавку в кормах животных либо как клетчатку для пищевой промышленности».

Администрация региона проводит активную инвестиционную политику, оказывая поддержку малому и среднему бизнесу. В 2021 году Липецким областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства выдано 317 займов на сумму 485 млн руб. 68 компаний воспользовались поручительством Фонда на сумму 338 млн руб., что позволило им получить 1,6 млрд руб. финансовых ресурсов.

Фонд развития промышленности одобрил два крупных льготных займа предприятиям из отрасли АПК. ООО «Липецкие деликатесы» с привлечением займа в размере 300 млн руб. намерено нарастить мощность производства при выпуске мяса птицы, куриного фарша и других мясных изделий. Мощность производства возрастет с 9,6 до 15,3 тысячи тонн в год к концу 2027 года. Общий бюджет проекта составляет 380,5 млн руб.

Компания «Кузминки» получит займ в размере 300 млн рублей. Мощность производства возрастет на 64% — с 4,8 до 8 тысяч тонн продукции в год. Общий бюджет проекта составляет 375 млн рублей.

Традиционно на официальном сайте региона публикуются сообщения о проектах НЛМК. В январе опубликовано сообщение о том, что компания разработала новый продукт — прокат с антибактериальным покрытием. Оно защищает поверхность металла от опасных микроорганизмов и может успешно использоваться в отделке медицинских помещений и других объектов, к которым предъявляются высокие требования по чистоте и безопасности. Основа покрытия проката — соединения ионов меди и серебра, которые разрушают клеточную мембрану бактерий и грибков при соприкосновении. Это позволяет на 100% снизить присутствие бактерий на поверхности проката.

По итогам прошлого года в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Липецкой области» на территории 59 сельских поселений были исполнены работы по модернизации уличного освещения. В ходе работ была выполнена замена более 2500 светильников на энергосберегающие. На территории 38 населенных пунктов были выполнены работы по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения.

Капитальный ремонт завершен в 401 многоквартирном доме. Общая стоимость составила почти 2 млрд рублей. В рамках реализации программы улучшили свои жилищные условия более 75 тысяч жителей региона.