Участников, показавших лучшие результаты в «Диктанте ЖКХ», чествовали сегодня в Липецком городском Совете депутатов. В церемонии приняли участие и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Екатерина Пинаева и региональный координатор партпроекта «Жители МКД» Олег Косолапов.

Диктант ЖКХ – просветительская акция, которая позволяет проверить и улучшить свои знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Участникам было предложено 30 вопросов – по баллу за верный ответ на каждый. Тест прошли студенты и пенсионеры, представители сферы ЖКХ и другие жители региона. По количеству участников Липецкая область стала десятой в рейтинге регионов страны. По коэффициенту грамотности – шестнадцатой среди 85 регионов-участников.

«Мы с большим интересом поддержали проведение данной акции, постарались привлечь к участию в ней максимальное количество жителей региона. Акция также позволила проверить знания должностных лиц, работающих в сфере ЖК, руководителей управляющих компаний. Действующее законодательство молниеносно меняется, поэтому важно регулярно сдавать подобный экзамен», – отметил Юрий Букреев.

15 жителей региона с лучшими результатами получили памятные подарки и благодарности от липецкого регионального отделения партии «Единая Россия». За активное сотрудничество и содействие в реализации акции организаторы поблагодарили учреждения образования – Липецкий государственный технический университет, колледж транспорта и дорожного хозяйства и машиностроительный колледж.