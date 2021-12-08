Липецкая область вошла в число лидеров по количеству победителей XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Авторами лучших проектов признаны пять представителей региона. В копилке области золотая медаль, а также специальный приз конкурса.

Липецкая область вошла в число лидеров по количеству победителей XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Авторами лучших проектов признаны пять представителей региона. В копилке области золотая медаль, а также специальный приз конкурса. Еще три юных липчанина стали победителями специальной номинации «Сказки о космосе». В рамках торжественного награждения названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

Алина Ильина, ученица лицея села Долгоруково, заняла I место в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Она представила проект, направленный на знакомство детей с культурой, традициями и обычаями русского народа через народные игры. В рамках его реализации участники детского фольклорного ансамбля «Перезвоны» вместе с руководителем ансамбля Ириной Привал отправляются в разные уголки родного Долгоруковского района, где играют с местными детьми в русские народные игры и показывают яркие представления.

Максим Сапёров, методист по развитию туристских услуг, заместитель начальника молодёжного парламента Краснинского района, начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Краснинского района Липецкой области, стал обладателем специального приза в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах». Он предложил идею создания видеостудии, в которой сможет заниматься молодежь района. Студия станет площадкой для объединения талантливых людей и популяризации видеосъемки как средства занятости молодежи. Молодые люди смогут создавать ролики, отражающие проблемы и интересы современной молодежи, культуры и туризма в регионе. По итогам конкурса Максим получил премию от партнера номинации – Российского общества «Знание» и был рекомендован к присуждению гранта в рамках Грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

Самыми юными победителями всероссийского конкурса стали три юных липчанина, которые представили свои «космические» сказки и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе». Это Маша Яшкина, 10 лет, рисунок «Две планеты», Мирослава Неснова, 7 лет, поделка «Космическая одиссея» и Карина Бурцева, 11 лет, стихотворение «Тайны Вселенной».

«Победы детей особенно трогательны. Мы гордимся нашими юными талантами и стараемся создавать в регионе необходимые условия для того, чтобы как можно больше детей смогли раскрыться и добиться успехов», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводился уже в 18 раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос. Всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс также вошел в План реализации Года науки и технологий в России.

В мероприятии подведения итогов XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, в нынешнем сезоне возглавивший Организационный комитет конкурса, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, курирующих номинации проекта.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги сезона. Он отметил, что интерес к проекту растет не только среди жителей России, но и среди граждан других стран. Так, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие.

«Победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек – ровно в два раза больше, чем в предыдущем году. В два раза больше молодых людей – школьников и студентов, представителей общественных объединений, ученых и педагогов-новаторов – получат поддержку своих инициатив от партнеров конкурса и самой платформы. Я говорю о грантах на реализацию своих проектов, стажировках и практиках в крупнейших компаниях, возможности получения дополнительного образования и других ценных призах», – сказал Алексей Комиссаров.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.