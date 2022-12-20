Министерство экономического развития России определило регионы-лидеры национального проекта «Производительность труда», который курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Липецкая область названа в лидерах субъектов страны, которые вошли в рейтинг. Он составлен среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект. Учитывалось, как широко в субъекте используют меры поддержки нацпроекта, сколько предприятий повысили производительность на 5%, оценивались эффективность региональных команд и кассовая дисциплина.

Сейчас в Липецкой области в национальный проект «Производительность труда», стартовавший в 2019 году, вовлечены 75 предприятий региона из разных сфер: обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство, строительство, торговля. Участвующие в нацпроекте предприятия внедряют принципы бережливого производства, разрабатывают уникальные решения по сокращению себестоимости продукции. На сегодняшний день показатели национального проекта на территории Липецкой области выполнены. 57% предприятий региона показали рост производительности выше нормативных 5% в год.

Губернатор Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области и существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает Игорь Артамонов.

В Липецкой области успешно работает региональный центр компетенций (РЦК). РЦК Липецкой области входит в топ-3 среди РЦК субъектов Российской Федерации, он также является единственным в стране, получивший продление федерального финансирования до 2025 года, ранее было до 2021 года. Благодаря слаженной работе команды специалистов и поддержке правительства Липецкой области РЦК постоянно входит в число лучших в рейтинге региональных центров компетенций.

Как сообщили в управлении инвестиций и инноваций, Минэкономразвития прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта за периметр 2024 года. Предлагается открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение будет принято, число участников нацпроекта увеличится в два раза. Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Предприятия, желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку на официальном сайте ФЦК производительность.рф.