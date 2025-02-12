Губернатор региона Игорь Артамонов принял участие в стратегической сессии под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина. Обсуждались результаты реализации национального проекта «Производительность труда». По его итогам Липецкая область признана одной из лучших в стране, согласно промежуточному рейтингу, составленному министерством экономического развития РФ.

«Наши предприятия активно используют инструменты бережливого производства, повышают эффективность, внедряют передовые технологии», – прокомментировал губернатор.

Глава правительства подчеркнул, что в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» к концу 2030 года инициативами по повышению производительности труда предстоит охватить все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы. Всего – порядка 123 тысяч организаций в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта.

«Важно распространять и внедрять уже зарекомендовавшие себя механизмы помощи организациям. Предоставить им надёжные инструменты, которые позволят увеличить продуктивность, оптимизировать все внутренние процессы для более высоких результатов. Всё это, конечно, с учётом потребностей конкретных секторов экономики», – сказал Михаил Мишустин.

Комментируя итоги стратегической сессии, Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область уже сейчас не ограничивается повышением производительности только в промышленности. Как пример он привёл сферу здравоохранения, где перенастраивается процесс прохождения диспансеризации жителями региона.

«Что мешает липчанам проходить диспансеризацию? Скептическое отношение к скорости медобслуживания. Очереди, долгое хождение по кабинетам – с этим сталкивались многие. Работаем над этим. Анализируем маршруты внутри учреждений, корректируем графики врачей, чтобы человек тратил минимум времени на прохождение диспансеризации. При этом не в ущерб тем, кому нужна медицинская помощь», – подчеркнул глава региона.

Игорь Артамонов добавил, что чем эффективнее работает система, тем меньше времени и ресурсов тратится на рутинные процессы, удобнее и качественнее становятся услуги.