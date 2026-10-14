Липецкая область вошла в число лидеров туристических премий страны

Завершился отборочный полуфинал двух туристических премий — международной Russian Event Awards и Всероссийской «Маршрут года». Липецкая область показала высокий результат, завоевав шесть призовых мест, в том числе две золотые награды.

Жюри высоко оценило региональные проекты. Лучшим событийным календарём признан «Событийный календарь Липецкой области». Маршрут «Сказки и легенды Липецкой земли» победил в номинации «Лучший семейный маршрут». Вторые места достались фестивалям «День молодёжи — 2026» и «Музыка на Комсомольском». Третьи — «Ёлкам Липецкой земли» и гастрофестивалю «Вкусный город».

«Липецкая область становится всё более привлекательной для туристов. Будем и дальше развивать это направление, создавая новые яркие проекты и точки притяжения», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона также подчеркнул, что достижения способствуют реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» и укрепляют туристический потенциал области.

Впереди — общенациональные финалы: «Маршрут года» пройдёт в Нижнем Новгороде, а Russian Event Awards — в Ярославле. Липецкая область продолжит борьбу за главные награды.