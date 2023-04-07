Более 26,5 тыс. учеников 1-9 классов из Липецкой области проверили свой уровень знаний о финансах на Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. По доле участников регион вошел в топ-3 по стране.

Лучше всего школьникам удалось распознать уловки злоумышленников, а также проанализировать деятельность предприятий, определив их слабые и сильные стороны. Самым сложным для участников оказалось реализовать себя в роли владельца кафе. Им предлагалось пройти основные этапы такой работы – от закупки оборудования и ценообразования до продвижения своих услуг и создания клиентского сервиса. Кроме того, некоторые школьники при выполнении заданий испытали трудности при выборе страховки в зависимости от разных жизненных обстоятельств.

Олимпиада проводилась с 1 по 31 марта 2023 года на образовательной платформе Учи.ру при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2021 году в ней участвовали более 800 тыс. российских школьников, в 2022 году – свыше 1,6 млн. В этот раз участниками олимпиады стали почти 2 млн человек.

«Начинать знакомить с основами экономики и финансовой деятельности нужно как можно раньше – уже в начальной школе или даже в игровой форме в дошкольных учреждениях. Это поможет заложить задатки предпринимательской инициативы, а также подготовит к взрослой жизни, где с процессами, связанными с банковскими платежами, налогами и прочим, приходится сталкивать всем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.