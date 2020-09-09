Липецкая область вошла в число лучших практик развития конкуренции ФАС России

Федеральная антимонопольная служба России опубликовала лучшие региональные практики развития конкуренции. Липецкая область отмечена сразу в двух направлениях. «Развитие конкуренции – один из наиболее сложных инструментов развития экономики, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – В Липецкой области проводится комплексная работа по формированию благоприятной конкурентной среды».

Лучшей признана практика реализации Национального плана развития конкуренции. Область обеспечила наибольшую динамику по снижению нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления. За два года количество нарушений сократилось в три раза. Кроме того, одной из самых высоких в стране является доля государственных контрактов, исполнение которых доверено субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

В части развития экономического потенциала и формирования благоприятного предпринимательского климата в качестве лучшей практики признана система внедрения технологий бережливого производства в оказании государственных услуг. Благодаря проекту «Государственный кадастровый учёт и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество» время приема документов сократилось почти в три раза, а количество повторных обращений снижено на 9,6%.

Переход на информационную систему «Управление имуществом Липецкой области» способствовал повышению оперативности взаимодействия с арендаторами, устранению необходимости согласования расчётов арендной платы.

Всего в число лучших практик ФАС России, так называемую «белую» книгу, 2019 года включены 53 примера проконкурентных региональных практик.