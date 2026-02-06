Липецкая область вошла в число пилотных регионов федерального проекта по созданию отечественных семян высшего качества

Липецкая область стала одной из четырёх экспериментальных площадок в России, где стартовал масштабный научно-практический проект по созданию передовых технологий возделывания отечественных семян. Цель инициативы — вывести российское растениеводство на новый уровень продуктивности и конкурентоспособности за счёт комплексного подхода к селекции и агротехнике.

Помимо Липецкой области, исследования развернутся на сортоиспытательных участках в Амурской, Новосибирской областях и Ставропольском крае. Это позволит охватить ключевые климатические зоны и агропроизводственные регионы страны. На полях Липецкой области будут сравниваться три различные системы питания для ключевых сельхозкультур: кукурузы, подсолнечника, ярового рапса и сои. Внедряются современные агротехнологии, направленные на максимальное раскрытие генетического потенциала отечественных сортов.

Проект получил поддержку ведущих научных учреждений, в том числе Всероссийского НИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта. Проект рассчитан на три года. Его результаты должны дать аграриям Липецкой области и всей России эффективные инструменты для повышения урожайности и укрепления продовольственной безопасности на основе отечественного семенного материала.

«Для наших аграриев важны качественные семена, гарантированный урожай и рентабельность. Этот проект как раз дает возможность вырастить лучшие отечественные сорта в наших климатических условиях и повысить конкурентоспособность агробизнеса», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.