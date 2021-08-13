Липецкая область вошла в число российских регионов с наивысшим (более 50%) уровнем «цифровой зрелости». Данные были озвучены в ходе форума «Цифровая эволюция». Рейтинг разработан министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и будет обновляться ежегодно.

Лидерами были названы девять субъектов. Липецкая область включена в список лучших наряду с Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, Республикой Татарстан. Также в девятке лидеров – Белгородская и Нижегородская области.

При составлении рейтинга анализировались индексы цифровизации регионов. Рассматривались разные сферы – здравоохранение, образование, транспорт и логистика, государственное управление, развитие городской среды. Расчёты проводились на основе трёх компонентов: число специалистов, использующих интернет-технологии, расходы организаций на внедрение цифровых технологий и достигнутый ими уровень цифровизации.

Кроме девяти лидеров определены ещё две категории субъектов. В число регионов со средним уровнем «цифровой зрелости» вошли 62 региона, с низким – 14.