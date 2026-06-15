Липецкая область вошла в литературную карту России

Липецкая область присоединилась к созданию межрегионального автотуристического маршрута «Россия Льва Толстого». Соответствующее соглашение подписала министр экономического развития региона Лариса Шибина на международном форуме «Путешествуй».

Масштабный проект приурочен к 200-летию со дня рождения писателя и объединяет шесть субъектов Центральной России — от Москвы до Рязани. Общая протяжённость маршрута составляет 1570 километров, он рассчитан на восемь дней путешествия и доступен для круглогодичного автотуризма.

Ключевой точкой маршрута в Липецкой области станет мемориальный комплекс «Астапово» в посёлке Лев-Толстой, включающий здание вокзала и дом начальника станции, где Лев Николаевич провёл свои последние дни. Кроме того, в программу войдут объекты в Ельце, а также в Чаплыгинском, Данковском, Лебедянском и Становлянском округах.

Например, в селе Бегичёво Данковского округа располагалось имение Раевских: здесь Толстой в 1891–1892 годах лично организовывал помощь голодающим крестьянам, открывал столовые и создавал систему поддержки местного населения. В усадьбе Полибино писатель неоднократно бывал, поддерживая дружеские отношения с промышленником и меценатом Юрием Нечаевым-Мальцовым. В Лебедяни сохранился дом Юлии Игумновой — художницы, соратницы и одной из переписчиц рукописей Толстого.

Особое место занимает линия пересечения судеб двух литературных гениев. В усадьбе Озёрки Буниных в Становлянском округе и в самом Ельце прослеживается связь Толстого с отцом Ивана Бунина — помещиком Алексеем Николаевичем Буниным. Они познакомились во время обороны Севастополя, где вместе служили в Елецком ополчении. Включение этих локаций в маршрут позволяет сформировать масштабный культурно-литературный кластер.

Ещё одна значимая точка — село Пальна-Михайловка с усадьбой Стаховичей. С этой семьёй Льва Николаевича связывали долгие тёплые дружеские отношения, и сохранение усадебного ландшафта важно для развития познавательного туризма. Расширяет маршрут и деревня Рязанка в Чаплыгинском округе, где находится усадьба Петра Семёнова-Тян-Шанского. Его внук, поэт Леонид Семёнов-Тян-Шанский, был лично знаком с Толстым и состоял с ним в переписке.

Кроме того, по территории Липецкой области уже курсирует туристический поезд «Елец – Лев Толстой», а к 2027 году здесь откроется новый «Парк Толстого» с современным благоустройством. Маршрут открыт для самостоятельных путешественников на автомобиле: его можно проехать полностью или выбрать отдельные этапы.«Липецкая земля хранит живую память о Льве Николаевиче Толстом. Включение наших локаций в масштабный маршрут “Россия Льва Толстого” — это возможность показать путешественникам настоящую, невыдуманную историю. Мы готовы принимать гостей и делать всё, чтобы поездка по толстовским местам стала для них запоминающейся», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.