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Указ о военно-административном делении России подписал президент России Владимир Путин. Решением президента создаются новые военные округа — Лениградский и Московский. В документе обозначены также регионы, которые вошли в состав новых военных округов.

К Московскому округу, кроме Липецкой, отнесены также Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Москва.

В Ленинградский округ вошли Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, НАО, Санкт-Петербург, Карелия и Коми.