Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что регион вошёл в федеральный пилотный проект, по которому все выпускники вузов должны найти работу по специальности. Накануне совместную деятельность в этом направлении глава области обсудил с ректорами высших учебных заведений.

Игорь Артамонов подчеркнул, что предстоит перестроить работу вузов с акцентом на подготовке востребованных на рынке труда специалистов. Такая трансформация проведена уже в колледжах и техникумах региона, где максимально сокращены невостребованные специальности. Кадры готовятся под запросы предприятий, а это – гарантированное трудоустройство.

«С вузами сложнее, но стараемся найти общее решение. У абитуриентов по инерции идёт спрос на вроде бы престижные, но невостребованные сейчас на рынке труда специальности. В итоге родители платят, выпускники получают дипломы и не знают, куда с ними пойти, потому что таких вакансий попросту нет. Ну не нужно сейчас столько юристов и экономистов. Врачи нужны, технологи, инженеры, программисты. В этих сферах и зарплаты достойные», – прокомментировал губернатор.

Руководитель области добавил, что со своей стороны регион готов оказать вузам необходимую поддержку, в том числе подключить их к системе «Патронаж» и закрепить за каждым выпускником соцкуратора, который обеспечит полное сопровождение в трудоустройстве.