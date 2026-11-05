Липецкая область вошла в пятерку регионов-лидеров по активности в финзачете

Участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который проходил с 6 по 27 октября, приняли больше 65 тысяч жителей Липецкой области. 83% участников успешно справились с заданиями. Активнее всего проходили тестирование жители Ельца, Данковского и Елецкого округов. Кроме того, зачет сдали 4 тысячи липецких семей, 70% из которых хорошо прошли испытание. Все эти показатели вывели Липецкую область в топ-5 регионов по активности жителей в Финзачете.

Всего по России участниками Финзачета стали 2,5 млн человек — это абсолютный рекорд. Школьники средних и старших классов лучше всего разобрались в информационной безопасности и налогах, сложнее им дались вопросы по страхованию и инвестициям. Взрослые легко распознавали финансовые ловушки и умело применяли навыки формирования накоплений. Предпринимательские навыки продемонстрировали 58% участников, которые виртуально открыли своё дело.

«Итог прохождения тестирования липчанами – не только получение сертификата. Все участники акции получили рекомендации по темам, вызвавшим затруднения. Это позволит им восполнить недостающие знания и снизить риски попадания в финансовые ловушки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.