С сентября по декабрь 2020 года россияне подали через многофункциональные центры более 6,4 тыс. заявлений о банкротстве по новой процедуре. МФЦ одобрили 1,8 тысяч обращений, а 4,6 тысяч вернулись должникам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Упрощенный механизм списания долгов (бесплатный и без судебных разбирательств) заработал в России 1 сентября 2020 года. Им могут воспользоваться физлица и ИП, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю. В таком случае, чтобы списать долги, нужно обратиться в МФЦ, там проверяют данные, и после одобрения запускается процедура упрощенного банкротства. Через шесть месяцев долги человека будут списаны, если кредиторы не предъявят новых претензий. Повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства можно только через 10 лет.

При этом важно соблюдение двух условий: долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб. и заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для его погашения.

Хотя в некоторых регионах спрос на внесудебное списание долгов высокий, доля удовлетворенных обращений там незначительная. Например, в Санкт-Петербурге зафиксирован самый большой интерес к новой процедуре, за четыре месяца в МФЦ обратились более 500 должников. Но вот саму процедуру смогли начать лишь 3,8% желающих.

Среди субъектов, где было подано больше 100 обращений, самый высокий уровень одобрения заявок зафиксирован в: