Жюри международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» приступило отбору лучших экологических активностей конкурса. В шорт-лист вошли работы участников из Центрального федерального округа, в том числе из Липецкой области.

Приём заявок на премию завершился в октябре. Поступило более 9,5 тысячи заявок из всех регионов России и более 300 – из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Дети показали нам, как видят экологическое будущее и что их беспокоит. Свою работу теперь начинают взрослые – уважаемые люди, которые вошли в жюри премии. В шорт-листе порядка 650 работ. Они опубликованы в социальных сетях и на Rutube. Мы уже получаем большой отклик от жюри. Они говорят: «Мы не ожидали, что дети очень содержательно и качественно расскажут нам о проблемах экологии, которые их волнуют». Многие члены жюри говорят о том, что работы детей пронимают до слёз. У нас много детей с особенностями развития. Они идут на равных с остальными. Будут большие баталии и жаркие споры, для того и есть жюри, чтобы выбрать лучшего. Победители будут объявлены на всю страну», – сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Шорт-лист сформирован по 12 номинациям: «Сохраним планету вместе», «Моя экосемья – моя команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «Эковолонтёр», «Юный экожурналист», «Экология в мире». От Липецкой области поступило около 40 работ.

«Детский взгляд на экологию интересен и важен, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Любовь к природе детям необходимо прививать с самых ранних лет, заниматься экологическим просвещением нужно с детского сада, чтобы будущее поколение ответственно относилось к окружающему миру».

Премия «Экология – дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте 2021 года и проводится в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации. Среди основных задач проекта – экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью социальных сетей и «зелёного» волонтёрства.