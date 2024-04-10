Федеральный центр «Агроэкспорт» опубликовал обзор «Аграрный экспорт регионов России» за 2023 год. Согласно их данным, объём поставок за рубеж вырос в прошлом году на 4,3% и достиг 43,5 млрд долларов США. Липецкая область серьезно улучшила свои позиции и в 2023 году вошла в топ-10 экспортеров продукции АПК страны. Эти регионы обеспечили 67,9% общероссийского аграрного экспорта прошлого года.

«Наш маленький по площади регион по объёмам производства в одном ряду с гораздо большими субъектами – Краснодаром, Ростовом, Приморским краем. В основном мы экспортируем растительные масла и зерно. Производим столько, что излишками можем смело делиться. Например, в прошлом году мы собрали третий за всю историю области урожай зерновых – 3,6 млн тонн. А для внутреннего потребления региону нужно всего 1,8 млн тонн. То же самое с растительным маслом, безалкогольными напитками, детским питанием и дрожжами – эта продукция составляет основной объём внешней торговли нашего АПК», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Экспорт продукции АПК региона занимает второе место во внешнеторговом обороте экономики региона после экспорта продукции черной металлургии. За время реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции АПК области увеличился более чем в пять раз и в 2023 году достиг 995 млн долларов. Всего в прошлом году за рубеж отправлено 2,6 млн тонн продукции.

Область полностью обеспечивает себя всеми основными продуктами питания, за рубеж вывозятся излишки произведенной продукции. Продукция АПК региона экспортируется в несколько десятков стран мира. Основными импортерами липецкой продукции являются Турция, Египет, Китай и ЮАР.