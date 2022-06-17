Липецкая область улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты были представлены сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Липецкая область заняла 9 место в рейтинге. Годом ранее регион находился на 11 строчке. А в 2020 году область занимала только 24 место. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции.

«Эти показатели являются весомым аргументом в пользу того, что региональная политика по улучшению инвестиционного климата на правильном и перспективном пути. В Липецкой области созданы и продолжают совершенствоваться условия для комфортного ведения бизнеса. Мы активно работаем над расширением деловых связей, поиском новых партнёров и укреплением взаимодействия с уже имеющимися инвесторами. В новых экономических условиях предстоит многое сделать, и наша команда к этому готова», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.