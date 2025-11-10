Липецкая область вошла в топ-10 по количеству заявок на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса»

Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», нацеленного на поиск и развитие перспективных руководителей в области сельского хозяйства, который проводится совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Всего конкурс объединил 7594 участника. 229 из них представят Липецкую область. Далее их ждёт дистанционный этап.

Конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» реализуется по поручению Президента Российской Федерации и предназначен для российских и зарубежных руководителей в возрасте от 18 лет с управленческим опытом от двух опытом работы в самых разнообразных сферах агропромышленного комплекса, в том числе в научных направлениях отрасли.

Основной возраст участников – 40 лет,среди конкурсантов преобладают мужчины. Больше 27% управленцев имеют два и более высших образования, 16% прошли обучение в аспирантуре, адъюнктуре или ординатуре.

«Агропромышленный комплекс – один из самых динамично развивающихся и технологичных секторов российской экономики. За успехами отрасли всегда стоят люди – профессионалы, умеющие видеть на перспективу, внедрять инновации, масштабировать лучшие практики, работать на результат. Конкурс «Лидеры АПК», который мы проводим по поручению Президента совместно с платформой «Россия – страна возможностей», позволит выявить и поддержать таких специалистов, помочь им реализовать свой потенциал. Мы получили заявки из всех регионов России и даже из-за рубежа – среди участников как опытные управленцы, так и молодые специалисты, которые только начинают карьеру. Интерес к конкурсу в очередной раз доказывает, что в нашей отрасли много сильных, целеустремленных и талантливых людей», – отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Больше всего заявок на участие в конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило из Центрального федерального округа (2546) и Приволжского федерального округа (1814). От жителей Липецкой области на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подано 229 заявок.

«Высокая активность наших аграриев в конкурсе подтверждает лидерские позиции региона в агропромышленном комплексе. Уверен, что липчане достойно представят область и продемонстрируют свой профессиональный потенциал. Такие проекты открывают новые возможности для роста управленческих кадров и способствуют укреплению кадрового резерва отрасли», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Впереди участников ждет дистанционный этап, контрольное компьютерное тестирование и финал. Победители пройдут обучение в Высшей школе управления в сфере сельского хозяйства, а также обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финалистам будет доступна программа наставничества от ведущих управленцев в сфере агропромышленного комплекса.