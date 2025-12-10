Липецкая область вошла в топ-10 регионов по итогам нацпроекта в 2025 году

Липецкая область успешно завершила первый год реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», достигнув всех плановых показателей по обновлению дорожной сети, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В рамках дорожной деятельности региона ключевые целевые значения по состоянию трасс и искусственных сооружений были не только выполнены, но и подтверждены на федеральном уровне высокой отраслевой наградой «Золотой каток», которую область получила как один из десяти лучших субъектов страны. По итогам года доля автомобильных дорог опорной сети в нормативном состоянии составила 79,96%, аналогичный показатель для всех региональных дорог достиг 53,95%. Протяженность приведенных в нормативное состояние мостовых сооружений составила 2 265 погонных метров.

За строительный сезон дорожные организации уложили свыше 1,7 млн кв м нового асфальтобетонного покрытия, что вывело Липецкую область на 21-е место в России по данному объему работ.

Капитальный ремонт с полной заменой покрытия выполнен на 276,5 км региональных трасс, из которых 237 км отремонтированы в рамках национального проекта. Среди наиболее протяженных обновленных участков — подъезд к Чаплыгину по трассе Липецк – Доброе – Чаплыгин (15,5 км), автодорога Тербуны – Борки – Покровское (14,5 км) и маршрут Чаплыгин – Лев Толстой (12 км). Особое внимание было уделено дорогам, ведущим к важным социальным объектам: медицинским учреждениям, школам, домам культуры и туристическим достопримечательностям.

В Липецкой городской агломерации, включающей Липецк, Елец и Грязи, по нацпроекту отремонтировано 25,3 км городских улиц и три мостовых перехода. В областном центре были приведены в порядок ключевые въездные магистрали, улицы в частном секторе и важные для промышленности проезды.

Параллельно с ремонтными работами значительно повышался уровень безопасности дорожного движения: на объектах было установлено более 14 км барьерного ограждения, 128 современных остановок, 6 светофоров, заменены 750 дорожных знаков.

Технологическое развитие дорожного хозяйства также получило импульс в рамках нацпроекта. Продолжено развитие Интеллектуальной транспортной системы Липецкой агломерации, где была проведена модернизация светофоров с установкой современных детекторов транспорта и новых контроллеров, а также развернута комплексная система информационной безопасности. Кроме того, выполнено проектирование автоматического пункта весового контроля, строительство которого запланировано на 2026 год.

Общий объем финансирования дорожных работ по нацпроекту в 2025 году составил 5,5 млрд рублей, при этом 2,54 млрд были выделены из федерального бюджета. В настоящее время уже заключены контракты на работы будущего года, в рамках которых планируется привести в нормативное состояние еще не менее 190 км региональных трасс и 23,3 км уличной сети городской агломерации.

«Развитие дорожной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни людей и работу предприятий. Качественные дороги обеспечивают не только комфортное передвижение, но и способствуют экономическому развитию территорий. Мы продолжим ремонтировать дороги в том же темпе», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.