Липецкая область вошла в топ-10 регионов по реализации госпрограммы «Спорт России»

Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по реализации госпрограммы «Спорт России». Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы «Спорт России». На нем подвели итоги реализации госпрограммы в 2025 году и обсудили планы на 2026 год.

В Липецкой области за последние пять лет построено больше 70 спортобъеĸтов – от крупных, таких как ледовый дворец в Добром, ФОК в Ельце, стадион в Измалково, до спортзалов и площадок «у дома». Регион один из немногих в стране выполнил федеральный стандарт по обеспечению спортшкол экипировкой и инвентарём. Увеличили зарплату тренерам. Подняли вовлеченность жителей в занятия физĸультурой и спортом до 60%. Вдвое выросло число липчан в сборных России по разным видам спорта. Кратно увеличилось количество медалей на всероссийсĸом уровне.

С 2023 года по инициативе губернатора Игоря Артамонова реализуются авторские проекты – Мультиспортивная детская и Мультиспортивная семейная лиги. В этом году появилась третья лига – инклюзивно-адаптивная для людей с ОВЗ и ветеранов СВО. «Мы делаем ставку на массовый и детский спорт – потому что из него вырастают и чемпионы, и просто здоровые люди», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.