Липецкая область в 2022 году вошла в топ-15 регионов страны по объёмам экспорта. Это данные Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт».

Как отметили в региональном управлении сельского хозяйства, выше Липецкой области в рейтинге расположились только большие регионы и субъекты, где расположены крупные порты и таможенные переходы, через которые осуществляются экспортные поставки.

В прошлом году, липецкие аграрии поставили на зарубежные рынки 1,2 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия. Более 50% экспорта пришлось на продукцию масложировой отрасли. Это подсолнечное, рапсовое, соевое масла и масличные шроты и жмыхи. Кроме того, местные аграрии поставляли за рубеж зерновые культуры, детское питание, безалкогольные напитки, свекловичный жом, муку, пиво и табак, а также прочую продукцию АПК. К этой категории относятся дрожжи, корма для животных, фруктовые соки.

«Экспорт продукции липецкого агропромышленного комплекса стабильно растёт, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Качественная продукция наших аграриев уверенно завоёвывает внешние рынки. Действующие в регионе меры поддержки позволяют сельхозпроизводителям развиваться, реализовывать новые проекты и наращивать объёмы производства».